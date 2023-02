Simona Ventura massacra la Elia: "Ti abbiamo pagato non puoi sfottere"

05 febbraio 2023 a

Antonella Elia è stata massacrata in diretta da Simona Ventura, che insieme a Paola Perego conduce Citofonare Rai2. Ad un certo punto la Ventura ha infatti "sgridato" la sua "inviata" a Sanremo.

La Elia durante il collegamento ha ironizzato sui dolcetti. "Io adesso ho avuto il picco glicemico per la diretta quindi ho fatto quel che dovevo fare, me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni!”, ha detto l’ex valletta di Mike Bongiorno. E la Ventura l’ha redarguita proprio come fece Mike: "No senti Antonella, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor, per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti, devi fare le interviste, mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti quindi devi lavorare e guadagnarti la pagnotta".

Una scena che ha ricordato quella de La Ruota della Fortuna quando una concorrente dello show non volle ricevere una pelliccia premio e la Elia la difese, visto che anche lei è animalista. Allora Bongiorno si irritò molto e a telecamere spente, la rimproverò ricordandole che era pagata parecchi soldi. E che quei soldi provenivano pure dagli sponsor : "Senti Antonella tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d’accordo non lo dici […] Io una così la caccerei su due piedi". Che la ramanzina della Ventura sia solo ironia?