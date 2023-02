Pier Silvio rivuole la Marcuzzi? Feroce "risposta" Rai sul palco di Sanremo

06 febbraio 2023 a

Alessia Marcuzzi a Sanremo. Solo qualche giorno fa, circolava l'indiscrezione secondo cui Pier Silvio Berlusconi vorrebbe riportarla a Mediaset. La conduttrice, infatti, ora è impegnata in un programma su Rai 2, Boomerissima. La novità, però, è che di Mediaset non se ne parla proprio. Anzi. Adesso si scopre che la prossima tappa per lei è addirittura Sanremo. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, la Marcuzzi ha rivelato in anteprima che sarà nel cast fisso del programma di Fiorello, che questa settimana sarà eccezionalmente dedicato a Sanremo e che andrà in onda subito dopo il festival condotto da Amadeus.

La conduttrice ha poi spiegato di aver ricevuto la proposta da parte di Fiorello proprio nelle ultime ore. Lo showman siciliano l’avrebbe chiamata mentre stava andando in treno a Milano. “Non so cosa farò”, ha confessato però la conduttrice. Subito dopo si è fatta seria e ha rivelato che commenterà i look delle varie serate. Quando Fazio le ha chiesto se salirà sul palco dell'Ariston durante la finale, la popolare conduttrice è rimasta sul vago limitandosi a dire di non saperlo ancora.

Per lei, comunque, non si tratta della prima volta al Dopofestival. Ben 23 anni fa l’ha condotto al fianco di Fabio Fazio. I fan della presentatrice non hanno potuto nascondere la loro felicità sui social per la notizia. Anche perché prima di tornare in tv, la Marcuzzi si era presa del tempo per sé, per riflettere meglio sulla sua carriera e dedicarsi di più alla sua vita personale.