Sanremo 2023, J-Ax arriva in hotel? Clamoroso: cosa trova nella stanza

"Ho aspettato 30 anni per andare a Sanremo e poi...": J-Ax si sfoga e al tempo stesso fa divertire i suoi fan su Instagram. In una storia, in particolare, il cantante ha fatto sapere di essere leggermente influenzato: "Qualche giorno fa mi è venuto il raffreddore". Il festival, però, è praticamente iniziato. La prima serata è quella di domani, martedì 7 febbraio. Il rapper non si esibirà da solo sul palco del teatro Ariston, ma con DJ Jad, con cui forma gli Articolo 31, gruppo pop degli anni '90.

I fan, intanto, attendono con ansia di vederlo nella reunion con gli Articolo 31 ma soprattutto nel medley con Fedez, che avverrà nella serata di venerdì, quella dedicata ai duetti. Sempre nelle sue storie, poi, J-Ax ha anche raccontato di essere stato accolto a Sanremo con un benvenuto speciale. Come si vede nel suo video, infatti, in albergo ha trovato un regalo inatteso. "Quando arrivi a Sanremo...", ha scritto su Instagram.

Nel video girato e pubblicato dal rapper, si vede una sfilza di cappelli che ha trovato in camera. Si tratta di cappelli colorati, tutti con la visiera in stile "Articolo 31". Un'accoglienza perfetta, insomma. Sicuramente al rapper è piaciuta.