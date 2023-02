Sanremo 2023, Anna Oxa assente alla sfilata: cosa c'è dietro

07 febbraio 2023 a

Al Green Carpet non è passata inosservata l'assenza di Anna Oxa. Come da tradizione, 24 ore prima dell'inizio del Festival di Sanremo si dà il via alle danze con la sfilata dei cantanti in gara che inaugura la kermesse della canzone italiana. Un evento a cui hanno partecipato tutti gli artisti tranne lei. Inutile dire che gli utenti dei social si sono subito scatenati, ironizzando sulla sua decisione di non presentarsi.

Cosa ci sia dietro l'assenza non è dato sapersi, ma si vocifera che il motivo sia legato alle prove del lunedì. Anna Oxa, infatti, è stata l’ultima a eseguire la sua performance prima del grande show e stando alle indiscrezioni, sarebbero durate più del dovuto. Ma l'artista non è nuova a polemiche di questo tipo. Mesi fa la cantante non si è fermata a rispondere alle domande di Giovanna Civitillo, inviata de La Vita in Diretta nonché moglie di Amadeus.

"Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?", ha chiesto mentre la Oxa ha tirato dritto. L'inviata l'ha presa con filosofia: "Ci riproveremo un’altra volta allora". Ma in studio e a casa è scoppiata la bufera con l'artista che ha replicato attraverso "Oxarte": "Anna Oxa non doveva rilasciare interviste. È stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto".