Sanremo 2023, "sessista e misogino": Ferragni sbrocca in conferenza stampa

07 febbraio 2023 a

a

a

Chiara Ferragni infastidita. L'influencer, prima co-conduttrice di Sanremo, non ha potuto nascondere un certo disappunto per una domanda arrivata in conferenza stampa. Tutta "colpa" di un giornalista. Quest'ultimo ha approfittato della presenza dell'influencer per chiederle di esprimere il suo pensiero riguardo alcuni vecchi testi di Fedez, che sono stati definiti "un po' razzisti, misogini", nel contesto di un Festival sempre più all'insegna dell'inclusività e dell'incontro tra diverse generazioni.

"Cosa ne pensa dei testi che Fedez ha scritto, un po' sessista e un po' misogino sulla base di quello che sta accadendo oggi? Lei l'ha rimproverato?". Immediata la replica: "Potete chiederlo a lui che è qui tutti i giorni. Io sono qua a rappresentare me stessa, non a rappresentare lui o la coppia".

E se in sala stampa si sono alzati gli applausi, il web non ha perdonato. "La domanda era opportuna: si fanno chiamare da anni i Ferragnez, il loro tv show è The Ferragnez: in che senso Chiara Ferragni non ha nulla da dire sul suo partner sentimentale e commerciale?", scrive un utente mentre un altro rimprovera: "Questo per me invece chiaro esempio di come la Ferragni senza dietro l'ufficio stampa, il marito e tutto il cucuzzaro non abbia assolutamente capacità critica, di dialogo e pensiero e che probabilmente finirà la settimana spolpata viva". E infatti c'è già chi si sfrega le mani, convinto che alla 73esima edizione ne vedremo delle belle.