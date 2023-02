Sanremo 2023, Anna Oxa così sul palco: un messaggio inquietante?

07 febbraio 2023 a

Un look total black per Anna Oxa a Sanremo. La cantante è stata la prima a esibirsi al festival con il brano "Sali (Canto dell'anima)". Sui social non si fa che parlare del suo abbigliamento e della sua acconciatura, piuttosto spettinata. Qualcuno per esempio ha scritto: “Anna Oxa si è alzata 10 minuti fa dal letto ed è pronta a ritornarci appena finisce di cantare”. Qualcun altro invece ha notato una somiglianza con un personaggio di Harry Potter: “Nessuno ha mai visto Anna Oxa e Lucius Malfoy nella stessa stanza”. E ancora: "Anna Oxa si è appena svegliata e ha dimenticato di pettinarsi?".

In realtà, qualcuno temeva che l’artista non sarebbe riuscita proprio a esibirsi. Pare infatti che a poche ore dall’inizio della gara fosse alle prese con l’influenza, in cura sotto antibiotici. Per questo motivo la cantante non avrebbe partecipato al green carpet davanti all’Ariston alla vigilia del Festival. Non un capriccio, come in diversi avevano ipotizzato sui social nelle ultime ore né una scomparsa misteriosa.

È stato il direttore artistico Amadeus a chiarire durante la conferenza stampa di oggi, 7 febbraio: “So che ha avuto la febbre e che si sta curando con antibiotici. Credo che avesse timore di esporsi al freddo”. Sulla sua pagina, lo staff della cantante ha spiegato che la Oxa si è ammalata dopo le prove dello scorso 27 gennaio, quando ha avuto “febbre altissima. Conoscete in tanti l’influenza di questo periodo. Per questo i suoi amici medici ricercatori, si sono subito attivati, per fare in modo che lei recuperasse prima possibile. Per evitare complicazioni si è puntato per la fase della guarigione. Per poter essere presente stasera con buon senso si è evitata la sfilata dove tirava vento e c’era freddo come è stato affermato anche dai presenti”.