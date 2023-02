Sanremo 2023, Blaco impazzisce e spacca tutto: delirio all'Ariston

08 febbraio 2023 a

In una prima serata del Festival di Sanremo un po' sonnecchiosa del Festival di Sanremo 2023 ci pensa Blanco. Un follia, totale, quella del cantante che vinse in coppia con Mamhood. Si presenta sul palco e canta l'Isola delle rose.

Ma un problema tecnico gli impedisce di sentire la voce in cuffia. Circostanza che lo manda fuori di testa: e così ha ben pensato di sfasciare tutto, accanendosi con i fiori sul palco dell'Ariston. "Purtroppo non mi sentivo in cuffia e non sentivo la voce", ha poi spiegato. Durante la mattata, fischi e ululati dell'Ariston, che non gradisce affatto. Spaccati fiori e rispettivi vasi.

Il significato è che non andava la voce e mi sono divertito comunque. La cosa bella della musica è che non bisogna sempre seguire uno schema. Ci sono cose che non vanno bene, se volete la rifaccio volentieri, ma ho provato comunque a divertirmi" , ha poi aggiunto. Parole, francamente, a caso.

E mentre l'Ariston rumoreggiava, ecco Amadeus che cerca di riportare ordine: Vi chiedo silenzio, rispetto che non vi sia piaciuto, ma se tu desideri esibirti di nuovi al termine della gara, noi ti diamo il palco ", ha affermato il conduttore.

Successivamente, Amadeus ha chiosato: "Era dai tempi di Bugo e Morgan che non mi succedeva una cosa così". A quel punto appare Gianni Morandi, che sale sul palco con una scopa: "Eh, ma qui c'è da pulire, domani parleranno solo di questo". Probabile...