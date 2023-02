"Voi cosa avreste fatto?": Blanco e Ferragni, Lucarelli maliziosa

08 febbraio 2023 a

Vuoi vedere che Blanco è andato "fuori di testa" al Festival di Sanremo per colpa di Chiara Ferragni? La sempre caustica Selvaggia Lucarelli lo insinua con perfida ironia su Instagram, con una domanda tanto divertente quanto maliziosa: "Voi dopo quel monologo cosa avreste fatto?". Il riferimento è doppio: al raptus del trapper bresciano, letteralmente impazzito per un inconveniente tecnico durante l'esecuzione del suo nuovo singolo L'Isola delle rose, e al monologo strappalacrime della influencer e co-conduttrice, pochi minuti prima.





Ricapitoliamo: la Ferragni sale sul palco con un clamoroso abito (finto) nude look, un modo potente e furbetto per veicolare il messaggio "accetta te stessa". Quindi inizia a chiedere scusa alla piccola Chiara, la lei bambina travolta da dubbi, incertezze e sicurezze.

Il monologo della moglie di Fedez ha diviso il pubblico: chi l'ha apprezzata per la sincerità commovente (spesso è stata sull'orlo delle lacrime, se non oltre), chi invece l'ha considerato banale. Tra questi ultimi sicuramente la Lucarelli, che sempre su Instagram ha pubblicato una sua foto a Ballando con le stelle, imbavagliata: "Io che ascolto “PIKKOLA KIARA". Come dire: non fatemi parlare.





Quindi tocca a Blanco, campione in carica e ospite d'onore, che a causa di un mancato ritorno in cuffia che gli rende impossibile cantare decide di sfasciare tutto, prendendo a calci i vasi di fiori sul palco. Il pubblico lo travolge di fischi e "buuu" ma Selvaggia dà la sua visione dei fatti: "Scusate ma se voi foste entrati dopo quel monologo cosa avreste fatto".