Sanremo 2023, la frase di Morandi che blocca Blanco: "Poteva dirlo"

Il caso Blanco e il gesto folle di distruggere i fiori presenti sul palco ha fatto parecchio discutere. L'imbarazzo di Amadeus dopo la furia del cantante e Gianni Morandi con una scopa in mano a pulire il palco hanno di fatto regalato un momento "storico" alla prima serata di Sanremo 2023, uno di quei momenti che come "Bugo e Morgan" resteranno nella mente dei telespettatori. Ma riavvolgendo il nastro, c'è un dettaglio in questa storia che in pochi hanno notato. E riguarda Gianni Morandi. Infatti dopo lo sfogo di Amadeus che ha dovuto gestire il palco dopo il casino combinato da Blanco, è arrivato il cantante a dire una frase tombale sul ribelle che aveva distrutto i fiori dell'Ariston.



Infatti è stato Morandi il primo a dire la frase che ha tagliato fuori Blanco dalla possibilità di esibirsi per una seconda volta: "Bastava semplicemente dire c'è un problema in cuffia e non fare quello che ha fatto. Bastava semplicemente dirlo", ha affermato Morandi. Una frase che ha gelato l'Ariston per il tono con cui è stata pronunciata e pochi secondi dopo Amadeus ha annunciato che Blanco non sarebbe più uscito per ritentare la sua performance. In queste ore sui social è stato avanzato il sospetto che il gesto di Blanco possa essere stato programmato. Il dubbio è lecito e fa parte dello show tv, ma forse nemmeno Morandi si aspettava una furia così incontrollabile sul palco, al punto da indurlo a sbottare contro Blanco e a prendere una scopa in mano per ridare dignità a quel palco reso impraticabile dall'ira del cantante.