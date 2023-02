Sanremo 2023, l'ira dei Cugini di Campagna: "Casino, chieda scusa"

08 febbraio 2023 a

a

a

Su Blanco ora si abbatte l'ire dei Cugini di Campagna. Lo storico gruppo che per la prima volta ha assaporato il palco dell'Ariston di fatto si è ritrovato in una situazione del tutto imbarazzante. I Cugini di Campagna infatti si sono esibiti dopo lo show di Blanco che ha distrutto i fiori sul palco. Un gesto che ha irritato e non poco il pubblico presente in sala ma anche Amadeus e Gianni Morandi. Proprio Morandi, dopo l'esibizione di Blanco ha preso in mano una scopa e ha cercato di pulire il palco. Un istante dopo c'è stato l'ingresso dei Cugini di Campagna che hanno dovuto fare i conti con il trambusto creato proprio da Blanco.



"Dopo 40 minuti di Pooh...". Chi li sfregia per difendere Blanco a Sanremo

E così al Corriere il gruppo di sfoga: "Deve chiedere scusa. Ha fatto un casino, temevamo di scivolare sui fiori". Parole durissime che di certo accenderanno il dibattito di queste ore. Ma ad andare invece in direzione opposta è Gianluca Grignani che sempre al Corriere assolve Blanco e il suo show sul palco: "Blanco non ha fatto niente. Non mi sono reso conto, sembrava un'esibizione normale". Insomma, il mondo degli artisti e die big presenti a Sanremo si divide sulla rabbia di Blanco esplosa sul palco. C'è chi condanna il gesto e chi invece lo inquadra nella performance dell'artista. Una cosa è certa: Blanco farà discutere ancora a lungo...