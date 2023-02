Sanremo 2023, il disastro di Blanco? "Era previsto": conferma definitiva

08 febbraio 2023 a

Blanco è diventato il caso della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il giovane artista, vincitore lo scorso anno insieme a Mahmood con ‘Brividi’, al ritorno sul palco del teatro Ariston si è attirato le critiche del pubblico per aver devastato la composizione di fiori. Nelle ultime ore è stato avanzato il sospetto che fosse tutto organizzato: il colpo di scena adesso è stato confermato da Jessica Tua, l’imprenditrice che si è occupata dei fiori.

“Era tutto previsto - ha dichiarato all’Agi - sapevo che sarebbe andata così, con quella performance, diciamo, artistica. Blanco voleva riprodurre il video in cui distrugge le rose, poi magari è andato oltre, non so cosa sia successo. Ma nulla che mi abbia sorpresa. Ieri ero sul palco a occuparmi degli ultimi dettagli e Blanco mi ha fatto i complimenti quando ha visto la composizione, ha detto che l’effetto era molto bello, proprio come lo desiderava. Non mi sono sorpresa quando è successo quello che avete visto, sapevo che l’avrebbe fatto”.

Sebbene per l’imprenditrice sia stato un colpo al cuore (“io i fiori li amo e non li tratterei mai così”), allo stesso tempo ha capito il punto di vista di Blanco: “In ogni caso l’effetto è che oggi tutti ne parlano”. Anche Amadeus in conferenza stampa ha confermato che un “calcio alle rose” era previsto, ma il cantante è andato oltre, apparendo una furia devastatrice che sta facendo discutere moltissimo.