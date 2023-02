Oggi è un altro giorno, gaffe-Zanicchi con Al Bano: "Si esibiscono? Se no..."

08 febbraio 2023 a

Gelo in studio a Oggi è un altro giorno. Complice Iva Zanicchi. La cantante romagnola, ospite della puntata di mercoledì 8 febbraio, e la conduttrice Serena Bortone si sono collegate con Al Bano e la figlia Romina Carrisi. L'artista pugliese, insieme agli amici e colleghi Gianni Morandi e Massimo Ranieri, questa sera sarà tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo.

Peccato però che la Zanicchi, mentre il collega parlava, se ne è uscita con un fuorionda imbarazzante. Quest'ultimo avvenuto quando Marino Bartoletti ha spiegato che si esibiranno presto e la Zanicchi: "Certo senno poi si abbioccano". La Zanicchi non è nuova a scivoloni di questo tipo, basta pensare alle sue ormai note barzellette spinte. Concluso però il collegamento con Al Bano, la cantante romagnola ha dato un voto alla prima serata della kermesse. Non poteva nemmeno mancare un commento su Blanco che ha distrutto i fiori sul palco: "Ho pensato che sia giovane, carino e bravo, ricco, troppo successo. Si può anche capire e perdonare. Lì per lì lo avrei preso a calci in cu**o". Insomma, la Zanicchi come tanti non ha apprezzato il gesto del ragazzo, indignato perché non poteva esibirsi a causa di un guasto tecnico.