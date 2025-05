Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi: "Quando ho pensato di farmi suora"

Non solo politica, ma anche cultura e spettacolo a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti in studio, infatti, c’è anche la cantante e artista poliedrica Iva Zanicchi. Il conduttore definisce l’aquila di Ligonchio come una donna “passionale, ironica, vulcanica, intelligente, una grande signora della musica italiana” e, tra le tante esperienze fatte nella sua vita, compresa quella politica, le chiede: “Tu hai rischiato di prendere i voti e farti suora, è vero?!”.

La Zanicchi smentisce in parte, ma racconta: “No, con tutto il rispetto. Tu sai, però, che tutte le bambine, tutte, ad un certo momento nella vita, quando hai nove, dieci anni, sentono il desiderio di andare in convento. A me perché erano arrivate a Ligonchio tre suore che spingevano, anche il prete diceva ‘ma possibile che in questo paese nessuno si fa suora, mentre nel comune vicino di Villa Minozzo 15 ragazze si sono fatte suore’. Ho detto ma che vergogna e ho deciso ‘mi candido, divento suora’. Poi, però, nello stesso momento sono andata a funghi un giorno, ho incontrato un certo Carletto… che mi ha fatto desistere. Eh vabbè, così è stato (risata generale in studio, ndr)”. Del Debbio allora indaga: “Come ha fatto, come ti ha conquistato, ti ha regalato i funghi?”.