Sanremo 2023, Al Bano: "Permettimelo", il raptus sotto gli occhi di Amadeus

Gianni Morandi, Al Bano Carrisi e Massimo Ranieri hanno fatto un regalo all’Italia formando un trio inedito per il Festival di Sanremo 2023. Vederli insieme sul palco dell’Ariston a cantare alcuni dei pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana è stata un’emozione fortissima. Incontenibile per le persone presenti a teatro, che sono state in piedi praticamente per tutto il tempo, ha cantato con loro tre e poi li ha omaggiati con una lunghissima standing ovation.

“Vederli tutti e tre insieme è cinema. Dico solo una cosa”, ha affermato Amadeus, che è stato interrotto da uno spettatore che ha urlato: “Bravi”. “Ecco, questo - ha esclamato il padrone di casa - e che la sfida continui”. Tra ‘Perdere l’amore’, ‘Felicità’ e ‘Uno su mille’, i tre grandi artisti si sono alternati in quello che è stato un momento storico. Alla fine c’è anche stato tempo per un siparietto con protagonista Al Bano, che è stato festeggiato in anticipo per i suoi prossimi 80 anni.

Amadeus ha fatto entrare quattro torte da 20 anni e la Fagnani si è lanciata in una battuta: “E ancora è conteso dalle donne”. Prima di lasciare il palco, Carrisi ha sorpreso Amadeus e l’Ariston: “Vorrei fare un gesto che ho già fatto una volta e lo ripeto”. Dopo queste parole si è abbassato e si è esibito in un paio di flessioni, accolte con stupore dai presenti.