Sanremo 2026, Al Bano Carrisi spara su Carlo Conti: "Bastava un po' di educazione..."

Sul legame con Romina Power, Al Bano riflette con lucidità: " L'amore rimane sempre? Non concordo , meglio che rimanga l'idea dell'amore piuttosto che quella dell'odio. Con Romina è stato un rapporto di sacrifici, ma era una favola a prescindere - rimarca il Leone di Cellino -. Romina non comprende il senso dello humor. Felicità era una canzone banale? Dopo 42 anni milioni di persone ancora impazziscono e la cantano, ho il naso per le canzoni di successo, sono nato nel popolo. Il nostro amore è stato meraviglioso, ma sapevo che sarebbe finito, prima o poi."

Spazio anche alla vita con Loredana Lecciso: "A me e Loredana ha unito lo stesso amore per la famiglia, abbiamo avuto vite burrascose, ma siamo sempre stati vicini. Lei non si fidava di me, ma con la famiglia è stata ed è straordinaria. Amo le sfide, le affronto a muso aperto sempre." E sul matrimonio aggiunge: "Mentalmente siamo sposati, ma se vorrà, succederà, perché no?"

Poi lo sfogo su Sanremo e sui conduttori: "Io soffro di Saremite acuta, con Amadeus ho avuto un rapporto particolare. Ho avuto un grande successo a Sanremo, ma da solista non mi ha voluto. Carlo Conti mi ha mandato tutto ciò che serviva, ha sentito la canzone, si è complimentato per la canzone, ma non mi ha mai messo in lista tra i partecipanti. Bastava un po' di sincerità, di educazione e onestà." Un j’accuse che accende il dibattito a poche settimane dal nuovo Festival.