Al Bano furioso contro Amadeus e Conti: "Io un cog***? Gente così la detesto"

Al Bano Carrisi ha il dente avvelenato sia con Amadeus sia con Carlo Conti e l’ennesima esclusione dal Festival di Sanremo ha riacceso una polemica che ormai dura da anni. A mettere la firma sull’ultima bocciatura è stato proprio Conti. E il leone di Cellino San Marco ora gli riserva una nuova bordata radiofonica, rivendicando il suo peso nella storia della musica italiana.

Intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, Al Bano ha usato parole sferzanti nei confronti dell’attuale direttore artistico: "Uno che è un re della musica leggera italiana non può andare da un ‘conte’, semmai è il contrario...". Una frase che ha fatto rapidamente il giro del web e che si inserisce in una lunga scia di rancori covati anche verso Amadeus, colpevole, secondo lui, di averlo escluso dai big pur avendolo contattato come superospite.

Proprio su questo punto il cantante era stato durissimo in passato: "Io la gente che non mantiene i patti la detesto. Hai preso un accordo con me e lo devi mantenere... con la mia pelle non ci giochi". E il malcontento non si ferma qui, perché Al Bano ha più volte messo nello stesso calderone gli ultimi direttori artistici: "Ero abituato a un signore come Pippo Baudo. Amadeus e Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando ti invitano a presentare un brano possono dirti sì o no, ma non devono farti passare per cogl***. Io non devo passare esami con loro: semmai loro con me, per l’età e l’esperienza che ho".