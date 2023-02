Fedez a Sanremo, "come Messina Denaro": una frase agghiacciante

09 febbraio 2023 a

Uno spettacolo inqualificabile, quello di Fedez a Sanremo 2023. Sul palco dell'Ariston spara contro il governo, strappa la foto di Galeazzo Bignami, esponente del Pd, attacca sempre la maggioranza per alcune posizioni sull'aborto chiamando in causa il ministro della Famiglia, Eugenia Rocella. Poi la provocazione al Codacons: "Ciao Codacons, guarda come mi diverto". Certo, poi spiega: "Voglio assumermi le piene responsabilità di ciò che ho fatto, il testo della canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente". Insomma, avrebbe fatto tutto di testa sua, sentendosi una sorta di padrone del mondo, in barba a Viale Mazzini.

Non mancano nemmeno le critiche implicite a Matteo Salvini, con i riferimenti a Rosa Chemical, finito nel mirino del leghista e di altri esponenti politici. Poi i riferimenti al tumore e a Gianluca Vialli, che accosta a se stesso (e chissà quanto la cosa sia piaciuta ai cari del calciatore scomparso). Nel sul rap, Fedez ha infatti aggiunto: "Ho avuto il cancro, come un vero duro sono andato in tele ho pianto... Il ricordo di gianluca che porto su questo palco".

Ma c'è anche un'altra frase, stortissima, passata quasi in sordina nella tempesta di provocazioni e volgarità prodotte dal rapper, che è per certo destinata a far discutere. E moltissimo. Il riferimento di Fedez è a Matteo Messina Denaro, il boss catturato nelle scorse settimane. Infatti ad un certo punto il marito di Chiara Ferragni afferma: "Sono un Napoleone con la sindrome del nano / decido io quando venire bro me lo preparo, come Matteo Messina Denaro".

Insomma, "decido io quando venire bro me lo preparo". Come Messina Denaro. Frase con cui Fedez, dall'alto di chissà che cosa, accredita le tesi complottiste sulla cattura del boss dei boss: avrebbe deciso lui, Matteo Messina Denaro in persona, come e quando farsi arrestare. Tesi complottista usata dalla galassia altrettanto complottista ovviamente per dar contro al governo, per insinuare chissà quali legami e chissà quali dietrologie su un arresto che storico, sul quale dietrologie e deliri dovrebbero stare a zero.