Sanremo, gli ascolti della seconda serata: Rai, cifre mai viste

Buona, buonissima anche la seconda. Amadeus gongola per gli ascolti del Festival di Sanremo: la seconda serata ha registrato 10 milioni e 545mila spettatori, 200mila in meno rispetto al debutto da record di martedì. Anche lo share è trionfale, di nuovo: il 62,3% di share, un dato di quasi 7 punti percentuali più alto rispetto all'edizione del 2022 (con dati assoluti, però, più bassi) e di appena lo 0,1 inferiore rispetto a 24 ore prima. Merito forse anche di un clamoroso crescendo intornio a mezzanotte, con Fedez, Rosa Chemical, Paola e Chiara e Angelo Duro in sequenza.

Come suggerito maliziosamente dal Fatto quotidiano, i dati di questa edizione pur clamorosi sono leggermente inferiori in termini assoluti rispetto all'anno scorso. Anche per la seconda serata, visto che nel 2022 l'ascolto medio era stato di 11.320.000 spettatori na con uno share inferiore, del 55,8 per cento. Particolare, visto che a differenza dell'anno scorso quest'anno Mediaset ha deciso di fare contro-programmazione senza mettere in standby i suoi programmi per la settimana sanremese. Altra differenza rispetto a 12 mesi fa: nel 2022 la seconda serata del Festival fu un clamoroso crescendo, totalizzando più spettatori rispetto alla prima.

Un anno fa, dopo il duetto non previsto tra Jovanotti e Gianni Morandi che secondo qualcuno avrebbe condizionato la gara, Amadeus in conferenza stampa se ne uscì con parole insolitamente dure: "Con una serata che ha fatto il 60 per cento di share me la voglio proprio godere e se c'è chi pensa che si sia fatto qualcosa in maniera scorretta, non mi interessa perché io sono una persona estremamente corretta". Il godimento, quest'anno, sarà probabilmente doppio.