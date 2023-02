Sanremo 2023, esplode la rivolta del pubblico: "Fate ridere, non siamo scemi"

09 febbraio 2023 a

a

a

Non esiste il Festival senza le polemiche per la classifica, che dopo le prime due serate è quantomai provvisoria. Sanremo 2023 è pieno di big in gara, ma diversi hanno deluso: Giorgia ha presentato un brano sotto le attese, così come artisti storici e molto amati come i Modà sono soltanto 21esimi nella classifica generale. Polemiche anche per il decimo posto di Ultimo e per il 24esimo di Lda.

"Sto cretino, grazie al c***o": Angelo Duro fuori controllo: insulta Amadeus

Tutti personaggi che hanno un bacino di fan molto esteso e che quindi fa fatica a giudicare con obiettività quanto accade sul palco del teatro Ariston. Di certo ci sono pochi dubbi su Marco Mengoni: il suo primo posto attuale è strameritato, tanto che ormai è dato per favorito d’obbligo. Grossa sorpresa il secondo posto di Colapesce e Dimartino, che sono tornati a Sanremo con un’altra canzone dal forte impatto. Così come è difficile sindacare le posizioni dalla terza alla settima, occupate da Madame, Tananai, Elodie, Coma Cose e Lazza.

Mutanda rinforzata a Sanremo? "Tutto vero": la strepitosa replica di Pelù a Libero | Guarda

Il problema è rappresentato però dai fan degli artisti che non hanno una buona posizione di classifica. “I Modà, i migliori, dietro Ariete… siete ridicoli”, “fate ridere”, “ma pensate che siamo tutti scemi?”, “Mr Rain così in basso? Vi siete fumati il cervello”: questi sono solo alcuni dei commenti che circolano sui social, dove i “delusi” dalla classifica si stanno ovviamente sfogando, in attesa di poter far valere il proprio peso al televoto.