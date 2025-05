La volta buona, LDA e il dramma della malattia: "Non si capiva cosa fosse"

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, non conquista solo per le sue doti artistiche ma soprattutto per l’autenticità che lo contraddistingue. E l'artista è stato ospite a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove ha ripercorso le tappe della sua passione per la musica, raccontando con sincerità gli esordi, quando il canto era ancora una passione da tenere nascosta. “Quando giocavo a calcio ero felice ma nella mia testa cantavo; ho giocato fino ai 15-16 anni”.

Quel sogno musicale, coltivato con discrezione, accompagnava il figlio di Gigi D'Alessio anche fuori dagli studi di registrazione. Con un sorriso ha condiviso un curioso ricordo d’infanzia che coinvolge anche la madre, Carmela Barbato. “Mamma non lo sapeva, almeno fino a ora... Lei mi dava i soldi per la merenda ma io non li spendevo tutti; mettevo qualcosa da parte perché mi ero fissato per l’acquisto di un diario e di una penna, non so perché, di colore verde”. Un gesto tenero e simbolico, che racconta più di tante parole il bisogno di esprimersi. “Quando lei scendeva per una qualsiasi commissione io approfittavo e scrivevo tutto ciò che mi passava per la testa, l’età? Ero piccolo”.