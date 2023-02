Sanremo 2023, Articolo 31 stanno con Fedez: "Perché ha ragione"

09 febbraio 2023 a

La performance di Fedez dalla Costa Smeralda al Festival di Sanremo continua a far parlare. Ieri sera, 8 febbraio, il rapper si è esibito in un freestyle al veleno in cui citava il viceministro alle Infrastrutture Bignami. Durante la performance, l'artista ha poi strappato una vecchia foto che lo ritrae in divisa nazista. Un accaduto di cui, secondo J-Ax, non ci si dovrebbe sconvolgere: "Fedez ha espresso un'opinione, peraltro condivisa dal sottoscritto. Bisogna che tutti imparino cosa è il rap". A dirlo sono gli Articolo 31 alla loro conferenza stampa sanremese: "Non ha nemmeno detto cose che non possano essere condivise da tutti. Sono verità accettate, non ha detto nulla di strano. Ha fatto quello che fa il rap, dire le cose anche in modo dirompente".

Libertà di espressione per Fedez da parte della Rai e 'controllo' sul discorso di Zelensky dunque? "Zelensky non fa rap, Fedez fa musica, la musica è arte e va lasciata libera. Dobbiamo distinguere le due cose", aggiungono gli Articolo 31 incalzati dai giornalisti. "Noi non ci occupiamo di politica ma di musica, se Zelensky fosse venuto a proporre una canzone non avrebbe dovuto essere valutato da nessuno". E su Zelensky e la guerra, la band sottolinea: "Siamo totalmente a favore della pace, quello che vorremmo sarebbe l'impegno di tutti per una de-escalation con l'impegno di tutti da entrambe le parti".

Fedez tornerà al Teatro Ariston nella serata dei duetti, quella di domani 10 febbraio per esibirsi proprio con gli Articolo 31. E ora si spiegano tante cose...