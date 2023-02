Fedez demolito da Tommaso Cerno: "Complimenti, ora la Meloni..."

09 febbraio 2023 a

I "complimenti", molto molto ironici e un po' sconcertati, di Tommaso Cerno. Su Twitter l'ex senatore del Pd, oggi direttore del quotidiano L'identità, commenta l'esibizione di Fedez in collegamento con il Festival di Sanremo e sgancia una sentenza tombale: tutta acqua al mulino di Giorgia Meloni, già perfettamente funzionante.

Ricapitoliamo: il rapper milanese si esibisce sul palco allestito sulla Costa Smeralda, nave da crociera ormeggiata al largo di Sanremo. Sorta di "palco-B" dell'Ariston su cui ogni sera sale un artista fuori gara. Per l'occasione, il marito di Chiara Ferragni abbandona i toni sentimentali dei suoi pezzi sanremesi e rispolvera un po' di sano hip hop politico. Un minuto tiratissimo, con tanti attacchi politici a senso unico contro maggioranza e governo.

La foto strappata del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, meloniano, vestito da nazista in una vecchissimo e assai noto ricordo di Carnevale. L'affondo alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella ("Purtroppo, l'aborto è un diritto. Non l'ho detto io, l'ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti") e alla deputata di Fdi Maddalena Morgante ("Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler", è il riferimento appunto a Bignami). Un freestyle infarcito di dissing che secondo Cerno potrebbe però sortire l'effetto opposto a quello auspicato, evidentemente, da Fedez.

"Non critico mai un artista per ciò che fa su un palco. Ma se Fedez voleva tirare volata a Giorgia Meloni e a Fdi alle regionali ci è riuscito. Complimenti", scrive il direttore. E sul suo quotidiano parla pure di "effetto Blanco" sulla sinistra italiana, più intenzionata a sfasciare tutto che a costruire qualcosa di serio. Altro che "canzonette".