Sanremo 2023, Mbanga-Bauna: "Egonu? Prima di parlare si informi"

"Il razzismo non esiste, semmai esiste la xenofobia. Questa ragazza, prima di andare a parlare di razzismo a un festival della canzone, avrebbe dovuto informarsi, studiare, anche su un Bignami volendo. Allora saprebbe che gli stessi italiani patirono il razzismo dai belgi". Fidel Mbanga-Bauna, giornalista di origini congolesi, commenta così all’Adnkronos le parole di Paola Egonu, la pallavolista ospite stasera al Festival di Sanremo.

"Se proprio dobbiamo esasperare l’attualità di questo discorso, pensiamo che nessuno può arrogarsi il diritto di far sentire qualcuno inferiore. Non so quali esperienze possa aver subito la pallavolista, tuttavia dipende anche da come vengono percepite certe frasi, certe affermazioni. A me non ha mai pesato la parola negro - continua - lo sono e certo non me ne vergogno. Non la reputo una parola dispregiativa, io stesso la uso ed è la parola che in spagnolo significa proprio nero, appunto. Sorrido se un amico che vedo al rientro dalle vacanze mi chiede se sono abbronzato. Triste, dunque, che si debba andare a Sanremo per parlare di razzismo". Insomma un lezione importante per la Egonu che spesso usa dei luoghi comuni per etichettare gli italiani. Ma di certo non ci risparmierà la morale a Sanremo. Lo stesso Sanremo in cui è arrivata alla conduzione in un Paese che lei definisce "razzista".