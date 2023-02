Sanremo 2023, Grignani e la giacca "No War": va via, Amadeus di sasso

09 febbraio 2023 a

Gianluca Grignani prima interrompe la seconda esibizione sul palco di Sanremo stasera 9 febbraio per un problema con il volume della voce - "Colpa mia, ho chiesto di abbassare il microfono prima di entrare ma era troppo basso. A 20 anni ce l'avrei fatta, a 50 non ce la faccio" - poi alla fine della sua interpretazione, si gira e mostra a tutti la scritta sulla sua giacca: No war (No alla guerra ndr).

Ma non finisce qui. Perché subito dopo essersi esibito, Grignani lascia il palco mollando Amadeus con un mazzo di rose in mano. Pochi istanti ancora e il cantante torna indietro, afferra il mazzo di fiori e lo lancia in platea.