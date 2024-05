Kate e Carlo malati, Harry vola a Londra senza Meghan

04 maggio 2024 a

Il principe Harry volerà a Londra l'8 maggio prossimo per incontrare il padre, Re Carlo, 75 anni, malato di tumore. "Molto preoccupato" per la sua salute, il Duca di Sussex tornerà a casa per partecipare a una cerimonia alla Cattedrale di St Paul per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games.

Secondo quanto riporta il Sun citato dal sito Leggo, pare che Harry abbia "mantenuto contatti regolari" con il padre e finalmente, per la prima volta da febbraio, i due si vedranno. "È chiaro che non vede l'ora di vedere suo padre mentre continua il suo recupero, anche se la maggior parte delle persone si aspetta un'altra riunione di qualche tipo la prossima settimana".

Non incontrerà invece il fratello William. "La loro relazione rimane estremamente fratturata. Harry ha espresso in privato il desiderio di incontrare suo fratello, ma ora non è il momento".

Harry, che ha 39 anni, arriverà a Londra martedì e resterà tre giorni. Poi il principe prenderà un altro volo per raggiungere sua moglie Meghan Markle in Nigeria, dove sono stati invitati a parlare degli Invictus Games. È la prima visita della coppia nel paese dell'Africa occidentale. Il Duca e la Duchessa di Sussex torneranno quindi direttamente negli Stati Uniti senza fare tappa a Londra.