Sanremo 2023, Grignani e la frase sfuggita su Blanco: "Io a 20 anni..."

Gianluca Grignani assoluto protagonista della terza serata del Festival di Sanremo. Il cantante ha interrotto l'esibizione per un problema tecnico. Si è scusato col pubblico e anche con l'orchestra: "È colpa mia per un problema sul volume". Dopo un attimo di imbarazzo ha aggiunto una battuta su Blanco: "Io a 20 anni non l'avrei saputa gestire, ho imparato". Insomma una frase che di fatto suona come un assist al cantante che nella prima serata ha di fatto distrutto i fiori presenti sul palco affermando di aver avuto un problema durante l'esibizione.

Insomma Grignani con la sua frase ha voluto tendere la mano al 20enne Blanco che di fatto è diventato, in negativo, il protagonista della prima serata della kermesse. Come uno "zio" Grignani giustifica Blanco. Lui ha imparato la lezione e ora nella piena maturità artistica, la fase più "saggia" della sua carriera ha avuto il coraggio di riconoscere l'errore.