Sanremo 2023, Grignani nel mirino: "Ha bestemmiato". Cosa ha detto

09 febbraio 2023

Tam tam impazzito sui social. Diversi utenti sospettano che Giangluca Grignani, ospite della terza serata del Festival di Sanremo, il 9 febbraio, abbia detto una bestemmia alla fine della sua performance. "Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto 'porto via' prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa", si difende il cantante con un video messaggio su Twitter.

"È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l'esibizione, anche sulla differenza che fa l'età. Questo è quello che vorrei che fosse colto", scrive nella nota. E rivedendo su Rai play la performance, non c'è proprio traccia di bestemmia.