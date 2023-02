Sanremo 2023, Salvini contro Paola Egonu: "Parole inopportune"

10 febbraio 2023 a

E insomma, noi italiani siamo razzisti. Anche se, bontà sua, staremmo migliorando. Queste in estrema sintesi le sentenze della pallavolista Paola Egonu, sentenze ribadite prima e durante la sua comparsata al Festival di Sanremo 2023, sul palco dell'Ariston, dove ha impartito la sua lezioncina. Insomma, l'Italia che la ha accolta e la ha resa un simbolo con la maglia azzurra sarebbe un Paese razzista.

Parole che non sono piaciute, affatto, a Matteo Salvini. Il vicepremier e leader della Lega, intervenuto a Buongiorno Lombardia su Telelombardia, si scaglia contro la Egonu: "Le sue parole per me sono state inopportune. Non l'ho sentita, non ho visto il Festival, lei è una grande atleta ma credo che parlare di un'Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani", ha tagliato corto il ministero delle Infrastrutture.

Sul tema, intervistato dal Corriere della Sera, si è espresso anche Roberto Calderoli, altrettanto leghista e altrettanto ministro (per le Autonomie). "Vorrei parlarle per capire le ragioni di quel che dice. Per me l’Italia non è razzista", ha premesso Calderoli. E ancora: "Se si parla di un Paese intero non si può lanciare un’accusa del genere. Può essere, invece, che l’atleta si sia imbattuta in qualche stupido che ha avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile", ha concluso Roberto Calderoli.