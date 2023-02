Sanremo 2023, Blanco ai lavori forzati? "Vieni qui, così capisci"

11 febbraio 2023 a

a

a

Giovanni Toti soddisfatto. Il record di ascolti di Sanremo fa gioire il governatore della Liguria che vuole congratularsi. E non solo con il conduttore di Rai 1: "Complimenti ad Amadeus e a tutto il suo team perché è un festival unico: unica è stata la presenza del presidente Mattarella, straordinario il monologo di Benigni sulla Costituzione. È evidente che la pubblicità che il Festival porta al nostro territorio è unica".

"Ci sta provando in tutti i modi". Retroscena: la furia della Canalis contro la Rai

Nonostante nei giorni scorsi Toti avesse invitato Blanco a riflettere sul suo gesto, il presidente della Regione raddrizza il tiro: "Persino il povero Blanco, con la sua sciagurata esibizione, ha dato visibilità ai fiori e alla floricultura del nostro territorio come mai prima. Può emendare lavorando un giorno in una serra terra, lo invitiamo, così capisce bene di cosa si tratta". Per Toti, infatti, "il numero delle polemiche è il termometro vero di un Festival di successo ci sono ancora due giorni per aumentare il livello della polemica".

Share da record? Balle: Sanremo, ecco il "trucchetto" sfruttato dalla Rai

"Nessuno tocchi i fiori di Sanremo - aveva detto solo poche ore prima -. Caro Blanco, dietro alla scenografia di fiori che ieri sera hai distrutto con leggerezza ci sono la storia di una città intera e l'intenso lavoro dei nostri floricoltori. Per questo ti voglio invitare a visitare le nostre serre". Per il governatore la proposta altro non è che "il migliore esempio che puoi dare a tutti i ragazzi che ti seguono e amano la tua musica. Alla tua età a volte si fanno degli sbagli ma si può sempre recuperare e anche dagli errori... Può nascere un fiore!".