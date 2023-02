Arisa e la violinista sexy Laura: clamoroso caso a Sanremo

11 febbraio 2023 a

Il vestito di Arisa, strizzatissimo e con décolleté letteralmente a rischio esplosione sul palco dell'Ariston, diventa un piccolo caso al Festival di Sanremo. La cantante abruzzese ha accompagnato Gianluca Grignani nel duetto sulle note di Destinazione Paradiso, nella quarta serata della kermesse di Rai 1 condotta da Amadeus. Performance caciarona, sopra le righe, a tratti esaltante anche a costo di risultare imprecisa e rivedibile sul piano della precisione musicale e dell'intonazione ("Non è Grignani a non andare a tempo, è il tempo a non andare con Gianluca", fanno simpaticamente notare su Twitter).

La stessa Rosalba Pippa (questo il nome all'anagrafe di Arisa) a un certo punto si lascia sfuggire al microfono: "Gianlu, stiamo a fare un casino". E quando prova a trascinare nel karaoke generale pure il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, seduto in prima fila, e riceve un cortese ma irremovibile rifiuto, deve mestamente incassare e proseguire.





Intanto però sui social i telespettatori si scatenano notando come il sensuale vestito di Arisa sia identico, in tutto e per tutto, a quello sfoggiato dal Laura Marzadori, sensuale violinista dell'orchestra di Sanremo che si è esibita con Lazza ed Emma Marrone. Coincidenza piuttosto imbarazzante, anche se c'è da dire che l'abito (firmato dallo stilista Rick Owens) non è il massimo dell'originalità: il modello, sia pure con qualche differenza, è già stato indossato da due dive del jet set internazionale come Kim Kardashian e Heidi Klum. Arisa (e Laura) perdonate in virtù della loro bravura.