Aurora Ramazzotti smaschera Blanco: "Ma siamo sicuri che..."

Aurora Ramazzotti, che è ormai al termine della gravidanza, sta seguendo il Festival di Sanremo da casa, e su Instagram commenta alcuni fatti che accadono sul palco dell'Ariston. Per esempio, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, è rimasta molto colpita da quanto ha combinato Blanco che durante la prima serata della kermesse ha devastato la scenografia prendendo a calci le fioriere in diretta mentre cantava la sua Isola delle rose. Su Instagram, Aurora solleva un sospetto: "Siamo sicuri che fosse al cento per cento imprevisto?". Quindi osserva: "Se ci avesse fatto sognare col canto, ci avrebbe dato fastidio comunque o lo avremmo considerato arte?".

Certo Aurora non vuole difendere Blanco ma da spettatrice si chiede come possa essere accaduta una cosa del genere: "Sappiamo tutti che non ci è piaciuto. Domandiamoci piuttosto perché abbiamo visto quello che abbiamo visto? Siamo sicuri che fosse al cento per cento imprevisto? Io lo guardo da spettatrice come voi, ed è semplicemente quello che ho percepito. Secondo me, quello che abbiamo visto doveva in parte accadere. Perché lo penso? Nel videoclip Blanco fa una cosa simile, l'abbiamo già vista e fa parte di una performance artistica. Quando Amadeus è salito sul palco (lasciamo stare che ha dovuto gestire una situazione difficilissima ed è stato bravissimo) non aveva l'aspetto di un conduttore di Sanremo a cui è stata fatta una mancanza di rispetto enorme. Secondo me non si era reso conto, perché questa cosa doveva - in parte - accadere".