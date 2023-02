Aurora Ramazzotti, imprevisto in piscina: "Peggio di prima"

12 febbraio 2023 a

Aurora Ramazzotti vicina al parto. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker darà alla luce il primo figlio. E per prepararsi al meglio la conduttrice classe si dà a lunghe sedute di nuoto. Peccato però che in piscina la giovane sia incappata in un imprevisto. Aurora ha dimenticato lo shampoo a casa e fuori dalla vasca è stata costretta a lavare i capelli con il bagnoschiuma. Il risultato? Un disastro. "Quando li ho asciugati erano più sporchi di prima", ha confidato su Instagram.

Intanto, nonostante data e nome del nascituro siano top secret, Ramazzotti ha deciso di partorire alla Clinica Sant’Anna che si trova a Sorengo, in Svizzera. Una struttura che ha accolto molte vip. Tra queste la stessa Michelle Hunziker e Barbara Berlusconi, che ha partorito cinque volte in questa clinica.

E ora toccherà ad Aurora che aspetta un figlio da Goffredo Cerza, business analyst con cui fa coppia fissa da ormai cinque anni. Da tempo si vocifera che oltre al figlio possano arrivare presto anche le nozze. Non a caso a Natale Aurora Ramazzotti ha ricevuto un prezioso anello dal compagno. Che sia l'indizio che il matrimonio è alle porte? Chissà... non resta che attendere.