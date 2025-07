Michelle Hunziker, la foto con la figlia Aurora incanta tutti

"Relax with my girl" (relax con la mia ragazza): Michelle Hunziker ha scatenato i suoi fan con l'ultimo post pubblicato su Instagram. Si tratta di una foto che la ritrae sdraiata al sole in bikini insieme alla sua figlia maggiore, Aurora Ramazzotti.

Madre e figlia si stanno godendo dei giorni di vacanza in Grecia, a Mykonos, insieme alle altre due figlie più piccole di Michelle, Sole e Celeste, 11 e 10 anni, avute dal secondo marito Tomaso Trussardi. Con loro anche il futuro marito di Aurora, Goffredo Cerza, e il nipotino di Michelle, Cesare, che ha compiuto due anni. Nello scatto con Aurora, la Hunziker ha sfoggiato un costume nero, un modello sportivo a due pezzi con la parte superiore che si allunga fino al collo.

Intanto, stando alle ultime indiscrezioni, pare che Michelle stia vivendo una nuova storia d'amore con Nino Trochetti Provera. I due sono stati avvistati insieme nelle settimane scorse. Per la conduttrice svizzera, però, è comunque molto importante trascorrere del tempo in famiglia: di qui la decisione di volare in Grecia, dove si sta rilassando e divertendo insieme a tutta la sua famiglia.