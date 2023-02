Sanremo 2023, Anna Oxa: "Con voi no", ma al bar... come la beccano

11 febbraio 2023 a

Anna Oxa è indiscutibilmente una delle protagoniste di Sanremo 2023. Il suo brano non ha lasciato il segno finora a livello di classifica, dato che si trova sempre nelle retrovie: difficile che cambi qualcosa in occasione della serata finale, che probabilmente incoronerà uno tra Marco Mengoni e Ultimo in qualità di vincitore della 73esima edizione del Festival.

Anna Oxa smaschera Fedez: "Cosa è successo davvero alle prove". E ora...

La Oxa sta facendo però molto discutere per i retroscena, alcuni veri e altri presunti. Già prima dell’inizio di Sanremo si era parlato del fatto che l’artista non abbia piacere a rilasciare interviste alla stampa. Di conseguenza sta facendo notizia il caffè che ha preso al bar del teatro Ariston: non tanto per l’atto in sé, quando per le chiacchiere scambiate con la gente senza alcun tipo di problema. Evidentemente per la Oxa è più facile parlare con i fan, o comunque con le persone comuni, piuttosto che con i giornalisti.

Sempre a proposito dell’artista, la scorsa notte è stata attaccata da Fedez, che ha svelato un retroscena nel corso di una diretta Instagram: “È stata davvero maleducata oggi. C’era una scaletta di artisti oggi, che dovevano fare le prove, e ha saltato la scaletta. Eravamo lì ad aspettare da due ore ed ha saltato la fila. È stata davvero maleducata e sono stato tentato dal dirglielo. Non ci si comporta così. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?“.