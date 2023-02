Fiorello sfida Fdi: "Fatemelo vedere l'ultima volta", chi salta dopo Sanremo

11 febbraio 2023 a

a

a

Le “incursioni” di Fiorello non passano mai inosservate. Pur non essendo fisicamente presente, lo showman siciliano è intervenuto tramite lo schermo di uno smartphone, dato che era in diretta social. Innanzitutto ha “rimproverato” Chiara Ferragni per aver insegnato ad Amadeus a usare Instagram: “Era l’unico posto dove potevo stare tranquillo, adesso per me è finita”.

"Twerk e slinguazzata": Fedez fuori controllo sotto gli occhi della Ferragni | Video

Poi Fiorello ha “graffiato” Fedez, che ha dato spettacolo con Rosa Chemical tra twerk e bacio in bocca sul palco del teatro Ariston. Una provocazione che è destinata a far discutere, anche la politica, dato che come sempre c’è di mezzo il marito di Chiara Ferragni. “Sarebbe stato stupendo - ha commentato Fiorello - se Rosa Chemical avesse fatto quella roba lì con gli artigiani della qualità, sul loro divanetto”. Vedendo Fedez ridere, lo showman siciliano lo ha subito ripreso: “Che ti ridi, s’è vista pure la lingua… ma ora mostratemi Coletta, è l’ultima volta”. Quest’ultimo un riferimento alle polemiche politiche che hanno travolto Sanremo e quindi la Rai e Coletta.