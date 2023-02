Sanremo 2023, Gino Paoli: "Le corna di Little Tony", gelo su Amadeus

11 febbraio 2023 a

a

a

Gino Paoli show a Sanremo. Il cantautore è un fiume in piena. Sul palco di Sanremo 2023 Gino Paoli racconta una serie di aneddoti chiacchierando come se fosse proprio con quattro amici al bar. E al "bancone" c'è Gianni Morandi che lo ascolta divertito. "Sai Gianni tu da ragazzo volevi venire dietro a me per imparare, non ho mai capito cosa ca*** volessi imparare da me...", ha affermato Gino Paoli. Poi il discorso si perde tra i ricordi: "Una volta è venuto da me Little Tony per chiedermi aiuto. Aveva trovato la sua fidanzata insieme ad altri uomini...", afferma il cantautore.



"Con chi è seduto": Fedez ancora a Sanremo, che ci fa in prima fila

Poi aggiunge: "Disperato è venuto da me e mi ha chiesto 'tu hai scritto una canzone su questo, dimmi come si fa ad amare una donna che è stata con un altro'. Gli dissi, e tu lo vieni a chiedere a me?". Risate e applausi all'Ariston per un Gino Paoli davvero in grande spolvero. Con Morandi eAmadeus che hanno provato a fermarlo: "Non puoi dire queste cose...". Ma lui ha tirato dritto. Viva la sincerità.