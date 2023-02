C'è posta per te, il nonno insultato: "Cornuto, sei un topo"

12 febbraio 2023 a

C'è posta per te non si è fermato. Il programma di Maria De Filippi è andato in onda durante la finalissima di Sanremo per rispondere a una chiara strategia di contro-programmazione voluta da Mediaset. E una delle storie che hanno fatto discutere di più è quella di un giovane ragazzo. Leonardo ha chiamato C'è posta per te per il nonno Alberto, che da maggio non non vuole più parlargli. Il ragazzo soffre tanto per questo distacco perché da sempre è legatissimo al nonno. I motivi del silenzio tra i due sono da cercare in una lite di qualche mese fa. A maggio, Leonardo stava caricando il furgone con dell'attrezzatura insieme al padre. Per un diverbio i due arrivano addirittura alle mani.

Leonardo chiama il nonno sperando di avere il suo sostegno, ma lui si schiera col padre e minaccia di chiamare i carabinieri. Leonardo è amareggiato e, prima lo strattona, poi gli dice: "Cornuto, da quando non c'è più nonna, sei diventato come un topo che non esce più di casa". Da quel momento il nonno non gli rivolge più la parola. Ma per fortuna, grazie a Maria, il ragazzo è riuscito a convincere il nonno ad aprire la busta e riallacciare quel rapporto svanito nel nulla da troppo tempo.