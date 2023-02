Sanremo, Ultimo si sfoga: "Gli ultimi non vincono mai"

12 febbraio 2023 a

Anche questa volta Ultimo fa discutere. Il cantante romano è arrivato quarto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2023. Un piazzamento che ha rilanciato sui social il detto "entra Papa ed esce Cardinale". Infatti Ultimo era anche quest'anno tra i favorito del Festival, ma la sua "Alba" non ha convinto fino in fondo. E così la vittoria è andata a Mengoni che si è piazzato davanti a Mr Rain e Lazza. E così Ultimo ha commentato il risultato finale a modo suo: "Fratelli miei, vi voglio bene – scrive Ultimo in una storia su Instagram – Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa".



E ancora: "Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano caz… loro. Sto scherzando". Parole che richiamano quanto accaduto qualche anno fa. Ultimo nel 2019 entrò in pieno scontro con i giornalisti accusandoli di averlo preso di mira sin dal primo giorno del Festival. Una sfuriata che fece parecchio discutere. Questa volta, fuori dal podio, non ci sono stati problemi con la conferenza stampa. Ma di certo la frase "si sa, gli ultimi non vincono mai" ha un sapore velenoso...