Sanremo 2023, Mengoni: "Niente donne? Ci sono rimasto molto male"

Il giorno dopo Marco Mengoni torna sulla mancanza delle donne nella cinquina finale. "Avevano delle canzoni incredibili - considera il vincitore -. Ci sono rimasto molto male. Evidentemente dobbiamo andare avanti ancora e cambiare molte cose in questo Paese. Sarebbe stato bellissimo avere sul palco una donna". Poi Mengoni in un'intervista all'Adnkronos subito dopo la vittoria parla di come ha vissuto questi momenti: "La prima telefonata? L’ho fatta a mia madre appena uscito dal palco, e per le prime due volte non mi ha risposto. Poi ha risposto e mi ha detto 'scusa', ero in piazza a festeggiar'. E allora l’ho perdonata". Sul brano vincitore, Mengoni sottolinea: "Ho voluto dire tante cose ma sicuramente la più importante che ho provato sulla mia pelle è che bisogna saper imparare anche dagli schiaffi -spiega- Ed essere consapevoli che si può peccare nella vita, basta riprendersi e capire quello che si è fatto. Spero che sia arrivato".

Un festival pieno di messaggi, spesso divisivi ma sicuramente forti. "Finalmente -dice senza esitare Mengoni- Il festival è anche questo, la musica deve giocare un ruolo importante, la cultura deve veicolare dei messaggi. Noi abbiamo una responsabilità, molte persone che ci seguono, e io ho provato sulla mia pelle in questi tredici anni che i messaggi arrivano".

Un festival che Mengoni ha vissuto con particolare emotività, condivisa e spontanea. "Questa cosa non cambierà mai, la mia emotività è il mio pregio e il mio difetto, ero molto carico emotivamente e mi sono lasciato andare ma erano lacrime di gioia", dice. Oltre al premio principale, l’artista di Ronciglione ha vinto anche la serata delle cover. "Mi sento in colpissima -sorride- ad aver preso questi premi, perché staccherei tutte le foglie da questa palma e ne darei una a ciascuno di noi«. Ora è il momento di un pò di riposo. O forse no. Come mi riposo? Non mi riposo! Quello che potrei fare ora però è fare una doccia e mettermi in pigiama", scherza.