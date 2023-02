Sanremo 2023, il siluro di Celentano: "Non posso tornare in tv"

12 febbraio 2023 a

"Anche stamattina, come al solito, ho letto i giornali... Ora è certo: non potrò più tornare in televisione". Così Celentano sul suo profilo Instagram. Il "molleggiato" non lo nomina ma il riferimento sembra chiaro alle polemiche sul festival di Sanremo. Insomma il molleggiato mette già le mani avanti e con questa frase in modo indiretto sfida il governo e soprattutto FdI. Celentano fa un passo in avanti davvero fantasioso: è arrivato all'autocensura preventiva. Nessuno gli ha vietato, fino a prova contraria, di andare in tv ma il post su Instagram è quasi certamente studiato per alimentare polemiche. Di certo le ultime apparizioni di Celentano hanno fatto parecchio discutere per la loro connotazione politica molto vicina a posizioni rosse e grilline.

Ma va anche ricordato che l’ultimo Celentano in tv è stato un vero disastro con il programma Adrian, uno show accompagnato da un film d'animazione che ha riscosso un successo di pubblico da prefisso telefonico. Insomma, forse Celentano dovrebbe preoccuparsi di più di individuare un format convincente per il suo ritorno in tv e non certo degli equilibri politici attorno alla Rai. Ma si sa Adriano Celentano ama far parlare di se anche quando i riflettori non sono accesi su di lui...