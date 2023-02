Elodie a Domenica In in tutina trasparente

13 febbraio 2023 a

a

a

Protagonista del Festival di Sanremo con la sua energia e la sua bellezza, Elodie, ospite di Mara Venier a Domenica in, nella puntata del 12 febbraio non si è smentita. La cantante infatti si è presentata in studio con un vestito rosso attillatissimo e lungo fino ai piedi che metteva in mostra il suo fisico tonico e prorompente. Un look che ha lasciato tutti di sasso.

Elodie che ha portato il brano Due sul palco dell'Ariston si è piazzata al nono posto e si ritiene molto soddisfatta. E non pensa, come Marco Mengoni, che l’assenza di donne nella top 5 di questo Festival, sia una sorta di maschilismo: "Donne fuori dalla Top 5? E' un problema che si può risolvere. Marco è stato carinissimo. Non è una questione di genere per forza, magari sono piaciute di meno. Ora sto vivendo un momento davvero bello della mia vita: a trent’anni riesco a essere più lucida e forte".

"La biancheria intima": la foto di Luisa Ranieri virale, cosa si vede | Guarda





E ancora, ha detto Elodie: "L'età? Non ho paura di invecchiare, ho trent'anni e non vedo l'ora di averne quaranta, ma anche cinquanta. Da ragazza ho sofferto, ora più cresco e più mi sento forte. Non sono uscita proprio durante nqueste serate perché ci tenevo alla competizione. Ma ora ho bisogno di dormire. Mi son odivertita dall'inizio alla fine. Voglio ringraziare il mio staff che mi ha vestito e truccato".