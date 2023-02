Fedez e Rosa Chemical: "Davanti a Mattarella?". Storace contro la sinistra

13 febbraio 2023 a

a

a

A Non è l'Arena si parla di Sanremo. E, in particolare, delle polemiche che hanno visto Fedez protagonista. Prima l'appello a Giorgia Meloni affinché legalizzi la cannabis, poi l'imitazione di un atto sessuale e il bacio con Rosa Chemical. "La strusciata non si era mai vista...Vorrei sapere - esordisce Francesco Storace nella puntata di domenica 12 febbraio su La7 -, se davanti al presidente Mattarella lo avrebbero fatto". Ma a rincarare la dose ci pensa Luca Telese. Il giornalista, senza pietà, afferma: "La canzone fa schifo, lui era vestito come una por** SS e si devono baciare per farsi discutere".

"Si è saldata con la sinistra": mafia, la bomba dell'ex brigatista da Giletti

"Non mi far difendere Rosa Chemical", interviene Massimo Giletti che si spinge a dire: "Io invece lo trovo molto simile a Renato Zero, mi sembra sappia gestire anche il palco". Un'affermazione che scatena Telese: "No, povero Renato Zero, no". E come il giornalista sono stati in tanti a criticare la scena andata in onda su Rai 1. Critiche che Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha liquidato così: "Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez? Dico solo che ho amato molto di più quello tra Anna e Gianni Morandi".

"Quella sera al ristorante...": Messina Denaro, l'inquietante confessione di questa donna

Coletta ha infatti rivendicato i dati ottenuti da Sanremo: "È un risultato storico, se dovessimo fare un confronto di share dobbiamo tornare al 1987. Siamo molto contenti per i dati d’ascolto e per la qualità della narrazione della serata dei duetti, che da alcuni anni ha anche un peso sulle votazioni".