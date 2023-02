The Beach, Fam, DMA , Jaywork: tra turismo e intrattenimento, il Made in Italy funziona

12 febbraio 2023 a

E' un gran bel momento per turismo e intrattenimento, in Italia. Party, ristoranti e strutture turistiche sono frequentati da italiani in cerca di relax e pure da tanti viaggiatori stranieri. Sono piene le città d'arte del Nord, ma pure la splendida Sicilia è ormai nel radar dei turisti internazionali. Succede perché strutture come Domina Zagarella Sicily, a Santa Flavia (Palermo) propongono un lusso accessibile perfetto per chi vuol regalarsi eccellenza senza fare follie.

The Beach Luxury Club, che ha aperto qui una "filiale" lo scorso anno, conferma la formula che punta su cene romantiche, dinner show e relax. E’ esplosa, poi, la boutique "D Shop”, creata dal team del Domina, con Giovanni Ciacci, curatore d'immagine, stylist, personaggio tv celeberrimo e vecchio amico di Domina. D Shop è stracolmo di eccellenze siciliane. Ad esempio, è possibile trovare la borsa Sicily o i Profumi Zuma, dalla zagara al limone, tipici della tradizione locale. Una menzione speciale per il brand Abbidikkia, che ha sfilato ad Alta Roma con abiti Made in Panarea.

Il Garda risponde con Fam, a Desenzano, amato anche dai turisti: aperto dal brunch alla notte, punta su party di qualità, brunch, aperitivi e cene. Tra i must del locale ecco il party Colazione da Tiffany, proposto anche a febbraio, dove capita di muoversi a tempo con eclettici dj set spendendo il giusto, visto che l’ingresso con consumazione costa solo 10 euro. Chi capita al Fam nel giorno di San Valentino può godersi "Danesi in Love”, con il cantante e polistrumentista Maurizio Danesi. Si cena alla carta, così da innamorarsi dei piatti di Fam.

Restando nei paraggi, ecco Cenando & Ballando, dal 2002 dinner party in grado di far divertire mettendo insieme musica, ottimi piatti, qualcosa di buono da bere, sorrisi e voglia di far tardi ballando… In location sempre diverse come ad esempio il Platea, appunto, a Como, o il Ciani Lugano. Alla musica ci pensa Cucky, esperto dj che da sempre fa ballare il Nord Italia con un sound originale, mentre al microfono arriva Icio, altro professionista.

Perc capire che aria tira nell'intrattenimento italiano è utile fare un salto a Villa Renoir, a Legnano (MI). Il 26 marzo 2023 qui prendono vita la premiazioni dei Dance Music Awards, unico premio del settore. La cerimonia è curata dall'art Emiliano Milano. La manifestazione è nata con l’intento di unire gli addetti del divertimento e della musica dance e dar loro un po' di spazio, oltre che un momento di festa. La manifestazione “ha una formula di voto gratuita”, spiega lo stesso Milano, “ed è quella adottata in manifestazioni analoghe. C'è anche una giuria di qualità".

Per chiudere, un po’ segnalazioni musicali. Partiamo dalla house di Gary Caos, con Peter Pharma, in orbita col bel singolo “Sweet Miracle”, pezzo melodico e dal ritmo sinuoso, che gira bene nella edit che il duo ha firmato con il fortunato pseudonimo Italian Disco Mafia, progetto che con "Buona Sera Ciao Ciao" e la voce di Antonio Mezzancella su YouTube, ha raggiunto 24 milioni di visualizzazioni.

Tra un party e l’altro, Mitch B., specialista della house più eclettica, torna a far scatenare mezza Europa con "This Time Baby", sull'importante label francese Jango Records. Come sempre o quasi, Mitch B. presenta il suo lavoro con modestia. "E' una canzone scritta dal team Bell and James. Dopo stata lanciata dagli O'Jays, è diventata una disco hit nel 1979, quando fu ricantata da Jackie Moore. Assieme a Martina Feeniks e Marcello Mazzoli, abbiamo voluto realizzare anche la nostra”, dice.

DAN:ROS, all’anagrafe di San Marino Danilo Rossini, non si ferma un attimo. Dj e produttore che punta da sempre su una house sofisticata. Ha pubblicato sulla sua etichetta Modulo Records "Just Tell 'Em". Energia, melodia, piano house e ritmo non mancano. Su Spacedisco Records, il 16 febbraio arriva una nuova collaborazione con la cantante israeliana Lilah Eliash: il brano è "Mind Games" ed è molto atteso.

E’ poi un ritmo deisamente scatenato quello di "Real Batucada”, singolo afro house del dj producer italiano Mark Donato dal 28 febbraio su Gaia TV. E' un brano sinuoso, che mette insieme immediatezza e sound sofisticato. E una voce femminile che sembra raccontare ciò che corpo e mente dovrebbero fare ascoltando musica di questo tipo, ovvero lasciarsi andare…

Sempre prolifica, infine, è l’attività di Jaywork Music Group di Luca Peruzzi e Luca Facchini, realtà che dalla fine degli anni '90, attraverso le sue etichette discografiche, dà spazio e lancia nuovi talenti. Si segnala, tra gli altri, il bell’exploit di Folual, un nuovo progetto dietro il quale, oltre allo stesso Luca Folual, in prima linea come artista, si celano i produttori Luca Antolini ed Alessandro Bianchi, che si occupano della parte tecnica. Il trio punta su un suono techno potente e senza fronzoli grazie alla label Apogee Music, ora sotto l’egida di Jaywork, e mine da dancefloor come la nuovissima “Other Space”.