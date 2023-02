Ballando, appello-choc alla Carlucci: "Con Rosa Chemical", trema la Rai

14 febbraio 2023 a

Appello di Anastasia Kuzmina a Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le stelle. La ballerina, dopo aver guardato attentamente il Festival di Sanremo, ha avuto diverse idee non solo sulle prossime canzoni da usare per le coreografie ma anche per i prossimi concorrenti. In alcune stories su Instagram infatti la Kuzmina si rivolge alla conduttrice: "Sto sognando un charleston su Made in Italy di Rosa Chemical in coppia con una donna. Milly, Giancarlo, sono dieci anni e me lo merito".

Insomma, Rosa Chemical ha fatto colpo anche sulla ballerina dello show di Rai1 che già sogna una coreografia in coppia con una donna con la sua canzone. Ma non solo. Anastasia Kuzmina ha pure immaginato un cast ideale per la prossima edizione di Ballando. Oltre infatti a chiedere a Milly Carlucci e agli autori di accoppiarla a una donna, vorrebbe sul palco, come concorrenti Valerio Lundini, attore comico e conduttore di Una pezza di Lundini a Tananai, cantante anche lui protagonista di Sanremo con il brano Tango. Finita qui? No, la ballerina ha addirittura auspicato il ritorno di Simone Di Pasquale in coppia con la conduttrice di Belve e co-conduttrice in una della serata Francesca Fagnani.