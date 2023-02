Fedez, "porcheria" con Rosa Chemical: l'umiliazione finale

13 febbraio 2023 a

Caterina Collovati si è unita alle critiche rivolte a Fedez e Rosa Chemical: la scena dell’amplesso simulato davanti a tutti e poi del bacio sul palco dell’Ariston è stata definita una “porcheria” dalla giornalista. Di certo i due cantanti sono riusciti nel loro intento, dato che hanno monopolizzato tutta l’attenzione: addirittura Fedez è riuscito a oscurare la moglie Chiara Ferragni, che era la co-conduttrice della finale.

Tra l’altro in molti si stanno chiedendo cos’è successo in casa Ferragnez, dato che durante una pubblicità i coniugi sono stati filmati mentre discutevano sul palco, con l’imprenditrice digitale che chiedeva spiegazioni per qualcosa in particolare. Tornando alla Collovati, con un post su Instagram ha voluto puntare l’accento sul tema del gender fluido: “È argomento assai serio. Trattasi di uno stato d’animo che spesso costringe a vite complicate, a giudizi affrettati, a chiusure emotive. Non bastano Rosa Chemical e Fedez che simulano una sodomia per sdoganare la condizione”.

Al contrario - ha aggiunto - la loro rappresentazione è pura porcheria. Significa ridicolizzare volutamente una situazione in maniera volgare, pornografica, squallida. A loro, artisti con la a minuscola, non stanno a cuore i diritti civili, i percorsi transgender, il mondo LGBT, loro le provano tutte solamente per disgustare sempre più, per la loro causa fatta di follower e soldi, più like più danaro. Da persona normale, io sì discriminata, non li invito ad andare a quel paese, perché viste le attitudini ci andrebbero ben felici… Dico solo Fedez tu e il tuo amico/a - ha chiosato - vergognatevi di cotanta ‘zuzzimma’”.