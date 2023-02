Fedez, il bacio con Rosa Chemical? “L'avevano già fatto”: la foto-choc

13 febbraio 2023 a

Fedez è stato grande protagonista di Sanremo 2023 senza neanche essere in gara. Il rapper è stato al centro di tutte le principali polemiche della 73esima edizione del Festival, prima con l’esibizione caratterizzata dallo strappo della foto del viceministro Bignami e poi con lo show allestito insieme a Rosa Chemical. I due si sono anche baciati sul palco dell’Ariston e pare che Chiara Ferragni non abbia del tutto gradito.

L’influencer Deianira Marzano ha però aggiunto un dettaglio: non era la prima volta che Fedez e Rosa Chemical si baciavano. A conferma di ciò ha pubblicato una foto vecchia in cui i due cantanti si scambiano un bacio, ma allora non aveva avuto la stessa risonanza di adesso: entrambi sapevano benissimo che facendolo sul palco dell’Ariston si sarebbe scatenato un putiferio. Si vocifera infatti che in casa Ferragnez a causa di quel bacio sarebbe scattata una lite. Il fatto che Fedez sia sparito dai social per un paio di giorni ha alimentato il gossip: al suo ritorno si è mantenuto sul vago, ricondividendo un tweet del 7 febbraio in cui si diceva orgoglioso della moglie.

Sui social il tam tam è inarrestabile: ci si interroga su cosa possa aver causato tanto scompiglio, ammesso che sia vero. C’è anche chi ha parlato di un bacio concordato: tutto ciò che è avvenuto durante la finale di Sanremo con Fedez protagonista sarebbe quindi stato un siparietto allestito preventivamente. Infine un’altra teoria è che la Ferragni si sia ingelosita non del bacio con Rosa Chemical, ma del fatto che Fedez è stato più protagonista di lei.