Morta Raquel Weich, gravissimo lutto nel cinema

È morta Raquel Welch, attrice icona del cinema e sex symbol di Hollywood. Aveva 82 anni. La scomparsa è arrivata dopo una breve malattia. Welch si affermò subito nel mondo del cinema come sex symbol, ulteriormente esaltato dalle sue apparizioni in Fathom: bella, intrepida e spia (1967) di Leslie H. Martinson, accanto ad Anthony Franciosa, e Il mio amico il diavolo (1967) di Stanley Donen, con protagonisti Dudley Moore e Peter Cook. Sempre nel 1966 interpretò l'unico personaggio femminile nel fortunato film di fantascienza Viaggio allucinante di Richard Fleischer, con protagonista Stephen Boyd. L'icona sexy degli anni '60 e '70 era nota per le sue apparizioni cinematografiche e televisive. La sua notorietà la portò presto ad affrontare vari generi cinematografici: la commedia, come Spara forte, più forte... non capisco! (1966) di Eduardo De Filippo, Le fate (1966) di Mauro Bolognini e Colpo grosso alla napoletana (1968) di Ken Annakin, il poliziesco, come La signora nel cemento (1968) di Gordon Douglas e L'implacabile omicida (1969) di James Neilson, e il western, nel quale spiccano Bandolero! (1968) di Andrew V. McLaglen, dove affiancò Dean Martin e James Stewart, e La texana e i fratelli Penitenza (1971) di Burt Kennedy.