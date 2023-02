Sanremo 2023, Baglioni contro Amadeus? "Un contorno del contorno"

16 febbraio 2023 a

a

a

Da ex direttore artistico delle edizioni di Sanremo del 2018 e del 2019, Claudio Baglioni ha detto la sua sul festival che si è appena concluso. In particolare, intervenuto al Tg1 per presentare i suoi prossimi concerti, ha parlato di qualche idea per migliorare la kermesse. Anche se come prima cosa ha spiegato di non aver potuto vedere Sanremo a causa di impegni.

"Uno dei risvegli più amari". Grignani, il dramma dopo Sanremo

In ogni caso, il cantante ha sentito parlare tanto di quello che è successo all'Ariston. Ed essendo stato anche lui direttore artistico del festival, sa quali sono le difficoltà a cui si va incontro nella preparazione della kermesse. Nonostante questo, ha comunque mosso qualche critica nei confronti delle scelte di Amadeus: “Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema o di opere letterarie”.

"Chi è Mattarella". Rosa Chemical, figuraccia senza precedenti | Video

Il commento critico del cantante è stato commentato sui social con una certa ironia. Qualcuno, per esempio, ha ricordato come nelle sue edizioni lui si esibisse tanto. Cosa che, a detta di alcuni utenti, avrebbe tolto spazio alle canzoni in gara. “3 ore di autoconcerto e 1 ora tutti e 28 i cantanti”, si legge in un tweet. Poi però c’è chi ricorda con affetto i co-conduttori di quelle due edizioni: Virginia Raffaele e Claudio Bisio, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.