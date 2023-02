Fedez-Ferragni, "interrotte le riprese": crisi, la pesante conferma

16 febbraio 2023 a

a

a

A quasi una settimana dal termine del Festival di Sanremo, si continua a parlare di Fedez e Chiara Ferragni e della loro presunta crisi. C’è chi dice che hanno litigato a causa del siparietto del rapper con Rosa Chemical e chi invece ritiene che l’imprenditrice digitale sia risentita per il fatto che il marito le abbia completamente rubato la scena: tutte le polemiche più forti scaturite a Sanremo sono legate a Fedez.

"Chi è Mattarella". Rosa Chemical, figuraccia senza precedenti | Video

Dopo il bacio con Rosa Chemical, qualcuno ha ripreso i Ferragnez avere un chiarimento durante una pubblicità. Da quel momento hanno iniziate a circolare tante voci: addirittura pare che l’imprenditrice digitale abbia impedito al marito l’accesso al camerino una volta terminata la finale di Sanremo. Finito il Festival, è arrivato San Valentino ed è stato trascorso nel silenzio social per quanto concerne la coppia: altro segnale che c’è qualcosa che non va? Nelle ultime ore è spuntato un altro retroscena che alimenta ulteriormente le voci di crisi.

"Dietro le quinte di Sanremo...". Biasin: tutta la verità su Fedez e Ferragni

Guia Soncini su Linkiesta ha riportato che i Ferragnez hanno interrotto le riprese della seconda stagione della serie che li riguarda su Prime Video. Sarebbe stata la coppia a chiedere una settimana di pausa, forse per risolvere i presunti problemi post-Sanremo? C’è però chi crede che sia tutta una grossa trovata pubblicitaria per aumentare ulteriormente l’attesa della serie: le telecamere di Amazon erano presenti anche a Sanremo, non sorprenderebbe vedere qualche immagine inedita dal dietro le quinte…