Elodie? In auto vestita così: la foto che svela molte cose

La classifica di Sanremo 2023 non ha rispecchiato il reale valore di Elodie, che però ha ricevuto un grosso successo in termini di critica e ascolti. Il suo brano, intitolato Due, è uno dei più ascoltati. Inoltre le esibizioni di Elodie non sono passate inosservate, anzi sono state un valore aggiunto, sia per il talento della cantante che per la sua presenza scenica. Adesso si sta godendo il successo, stando al fianco del suo nuovo compagno, Andrea Iannone.

Dove è stata sorpresa dai paparazzi: Elodie, ora tutto torna...

I due hanno “esordito” sui social proprio a Sanremo: si sono infatti lasciati fotografare insieme nel dietro le quinte. Adesso però Elodie ha deciso di uscire allo scoperto con la prima foto di coppia pubblicata su Instagram. Sono diversi i dettagli che non sono passati inosservati: si sono vestiti in maniera coordinata e si sono tenuti la mano mentre si trovavano in macchina. Segnali che confermano il fatto che Iannone e Elodie hanno iniziato a frequentarsi in maniera seria.

La relazione in realtà va avanti da diverso tempo, ma soltanto di recente sono usciti allo scoperto. Segno che la coppia si è consolidata ed è pronta a mostrarsi: prima della foto “ufficiale” su Instagram, i due erano stati paparazzati diverse volte tra le strade di Milano. Si può dire che ormai Elodie si è lasciata del tutto alle spalle la storia d’amore con il collega Marracash.